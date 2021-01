Brasile | vaccino cinese per San Paolo | si parte a fine mese

Leggi su dire

(Di venerdì 8 gennaio 2021) ROMA – Un vaccino cinese per il Brasile: il via alla campagna di immunizzazione è previsto a San Paolo entro fine mese, dopo che i test clinici del farmaco, presentato in partnership con il colosso asiatico Sinovac, ne avrebbero dimostrato l’efficacia in almeno il 78 per cento dei casi.