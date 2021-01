Borse europee positive Piazza Affari si allinea

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – In un panorama europeo positivo, si registra una performance rialzista anche di. Continua a navigare sull’onda dell’incertezza Wall Street, con l’S&P-500, che riporta un cauto +0,16%, dopo che il mercato del lavoro ha evidenziato una perdita inattesa di posti fortemente segnato dalla pandemia di coronavirus e dalle restrizioni imposte in tutto il Paese. Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L’Oro crolla a 1.860,7 dollari l’oncia, lasciando sul tavolo il 2,76%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,73%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +105 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,49%.Nello scenario borsistico ...