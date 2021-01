Borse europee | la seduta si muove in territorio positivo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Gira inlafinanziaria di Piazza Affari, che si colloca tra i migliori listini azionari europei, oggi quasi tutti in. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,225. L’Oro è in calo (-1,02%) e si attesta su 1.894 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,38%), raggiunge 51,53 dollari per barile. Lo Spread migliora, toccando i +104 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,49%. Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,67%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e Parigi avanza dello 0,43%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un ...