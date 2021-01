Borsa: capitalizzazione Tesla oltre 800 mld di dollari (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Nuovo record per Tesla a Wall Street. La capitalizzazione del produttore di auto elettriche, infatti, ha superato gli 800 miliardi di dollari. Attualmente il titolo sta guadagnando il 7,38% a 876,25 dollari. Durante la seduta il titolo ha toccato addirittura gli 884,49 dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – Nuovo record pera Wall Street. Ladel produttore di auto elettriche, infatti, ha superato gli 800 miliardi di. Attualmente il titolo sta guadagnando il 7,38% a 876,25. Durante la seduta il titolo ha toccato addirittura gli 884,49. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

