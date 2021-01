Borsa, al via negoziazione su ETFPlus del primo ETF KraneShares focalizzato su Cina (Di venerdì 8 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Entra oggi in negoziazione su ETFPlus, il mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN, il primo ETF di KraneShares, asset manager internazionale noto per ETF focalizzati sulla Cina. Il nuovo KraneShares CSI China Internet UCITS ETF porta a 1335 il numero degli strumenti disponibili sul mercato ETFPlus, di cui 1117 ETF e 218 ETC/ETN. Nel 2020 su ETFPlus o stati raccolti 10,80 miliardi di euro e quotati complessivamente 134 strumenti. A fine dicembre 2020 gli asset in gestione del mercato ETFPlus ha raggiunto il record di 101,59 miliardi di euro (+15,11% rispetto all’anno precedente), di cui un record di 93,97 miliardi in ETF (+15,22%) e 7,63 miliardi in ETC/ETN (+13,82%). “Il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Tele) – Entra oggi insu, il mercato diItaliana dedicato a ETF, ETC ed ETN, ilETF di, asset manager internazionale noto per ETF focalizzati sulla. Il nuovoCSI China Internet UCITS ETF porta a 1335 il numero degli strumenti disponibili sul mercato, di cui 1117 ETF e 218 ETC/ETN. Nel 2020 suo stati raccolti 10,80 miliardi di euro e quotati complessivamente 134 strumenti. A fine dicembre 2020 gli asset in gestione del mercatoha raggiunto il record di 101,59 miliardi di euro (+15,11% rispetto all’anno precedente), di cui un record di 93,97 miliardi in ETF (+15,22%) e 7,63 miliardi in ETC/ETN (+13,82%). “Il ...

