Bonus tv 2021: novità legge di bilancio, a chi spetta, importi, come richiederlo (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva il Bonus tv 2021. Si tratta di un’agevolazione per sostenere l’acquisto di strumenti adeguati ai nuovi standard trasmissivi. Si ricorda, al riguardo, che il Bonus non è nuovo: infatti, l’agevolazione è stata lanciata con la legge di bilancio 2018 per favorire il passaggio dei cittadini a televisori e decoder di nuova generazione. Ora, con un emendamento inserito nel testo della Manovra Finanziaria 2021, è stato disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro in più per la misura. Ciò al fine di aiutare i cittadini con ISEE basso, ossia in fascia 1 e 2, a sostenere i costi per cambiare il proprio dispositivo. In questo modo, sarà possibile continuare a guardare i programmi televisivi anche da giugno 2022, quando le trasmissioni cambieranno frequenze. In sostanza, l’agevolazione ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Arriva iltv. Si tratta di un’agevolazione per sostenere l’acquisto di strumenti adeguati ai nuovi standard trasmissivi. Si ricorda, al riguardo, che ilnon è nuovo: infatti, l’agevolazione è stata lanciata con ladi2018 per favorire il passaggio dei cittadini a televisori e decoder di nuova generazione. Ora, con un emendamento inserito nel testo della Manovra Finanziaria, è stato disposto uno stanziamento di 100 milioni di euro in più per la misura. Ciò al fine di aiutare i cittadini con ISEE basso, ossia in fascia 1 e 2, a sostenere i costi per cambiare il proprio dispositivo. In questo modo, sarà possibile continuare a guardare i programmi televisivi anche da giugno 2022, quando le trasmissioni cambieranno frequenze. In sostanza, l’agevolazione ...

