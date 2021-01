Bonaccini ottimista sui vaccini | ' Ci stiamo comportando bene | entro fine anno immunità di gregge'

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini ottimista

Corriere della Sera

Bonaccini: "Accordo quadro con i medici di base". Speranza: "Pronti per 70 mila vaccini al giorno". Il commissario: "In arrivo altri 1500 tra medici e infermieri". Il piano fino ad agosto ...Nota del ministero della Salute su richiesta delle regioni che avevano proposto un rinvio in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts.