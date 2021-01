Boltiere | investimento di 140mila euro per la sicurezza delle scuole

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Durante le festività natalizie sono stati effettuati alcuni importanti lavori presso leelementari di. L’amministrazione comunale si è particolarmente impegnata per mettere intutta l’area. Sono stati infatti eseguiti alcuni lavori di adeguamento relativi alle normative antincendio della scuola primaria. I lavori sono stati effettuati grazie ad uno stanziamento da parte della Giunta comunale di circa 140.000 €. In particolare, si sono svolti interventi per ottenere la certificazione antincendio da parte dei Vigili del Fuoco. Certificazione davvero importante, che permetterà di avere un plesso scolastico in piena. Oltre all’adeguamento relativo alla normativa antincendio, si è provveduto all’installazione di una nuova caldaia, sempre per ...