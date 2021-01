Bologna, la Corte di Assise: «Il 2 agosto 1980 fu una strage di Stato, sbagliata l’impostazione della Procura» (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il dilemma se la strage di Bologna sia una strage comune o politica non esiste, in radice, perché si è trattato di una strage politica, o, più esattamente di una strage di Stato». A un anno dalla condanna all’ergastolo per concorso in strage a Gilberto Cavallini nel processo sull’attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, la Corte di Assise ha reso note le sue motivazioni. «Che a 37 anni di distanza l’imputazione – ha precisato la Corte – sia di nuovo “implosa” in un’ottica minimalista e “spontaneista” che riconduce tutto alla dimensione autarchica di 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo (con le bombe, ma anche con il solito ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 gennaio 2021) «Il dilemma se ladisia unacomune o politica non esiste, in radice, perché si è trattato di unapolitica, o, più esattamente di unadi». A un anno dalla condanna all’ergastolo per concorso ina Gilberto Cavallini nel processo sull’attentato alla stazione didel 2, ladiha reso note le sue motivazioni. «Che a 37 anni di distanza l’imputazione – ha precisato la– sia di nuovo “implosa” in un’ottica minimalista e “spontaneista” che riconduce tutto alla dimensione autarchica di 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo (con le bombe, ma anche con il solito ...

