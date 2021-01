Bollettino Regione Campania | percentuale di contagi in crescita | 46 i decessi

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sensibile aumento nelladeiin: un dato che emerge daldell’Unità di Crisi. Si passa dall‘8,8% di ieri all‘11% di oggi. Nel dettaglio, ci sono 984 tamponi positivi su un totale di 8889 effettuati. Sono 46 i, 6 nelle ultime 48 ore, i restanti relativi ai giorni precedenti ma registrati ieri. Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 984 di cui: Asintomatici: 909 Sintomatici: 75Tamponi del giorno: 8.889 Totale positivi: 197.255 Totale tamponi: 2.117.641 ?Deceduti: 46 (*) Totale deceduti: 3.079 Guariti: 2.151 Totale guariti: 119.030 * 6 deceduti nelle ultime 48 ore e 40 deceduti in precedenza ma registrati? ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di ...

In calo la percentuale di positività al virus e anche i ricoveri nei reparti ordinari e nelle Terapie intensive ...Il rapporto nuovi positivi-tamponi processati in Campania oggi sfonda la soglia del l’11 per cento. Da ieri, invece, sono oltre tremila le vittime tamponate del Covid conteggiate dalla Regione Campani ...