Bollettino, così siamo condannati al lockdown: altro boom di morti, trend molto pericolosi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Bollettino di venerdì 8 gennaio rilasciato dal ministero della Salute è sulla falsariga di quelli di questa settimana: confermata la ripresa dell'epidemia a livelli preoccupanti, non a caso nell'ultimo monitoraggio della cabina di regia tutte le regioni (esclusa la Toscana) sono state segnalate a rischio medio-alto. Il Bollettino dà conto di 17.533 contagi su 140.267 tamponi analizzati con tasso di positività che è leggermente sceso, assestandosi al 12,5%: un po' però preoccupa il fatto che, ormai da settimane, l'Italia sembra aver smarrito la via dei test di massa. Inoltre oggi si registrano 17.575 guariti e 620 morti, di nuovo in netto rialzo ai 347 di ieri ma meno dei 649 di martedì 5 gennaio. Un dato troppo elevato che incide anche sulla situazione del sistema sanitario nazionale: il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +22 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildi venerdì 8 gennaio rilasciato dal ministero della Salute è sulla falsariga di quelli di questa settimana: confermata la ripresa dell'epidemia a livelli preoccupanti, non a caso nell'ultimo monitoraggio della cabina di regia tutte le regioni (esclusa la Toscana) sono state segnalate a rischio medio-alto. Ildà conto di 17.533 contagi su 140.267 tamponi analizzati con tasso di positività che è leggermente sceso, assestandosi al 12,5%: un po' però preoccupa il fatto che, ormai da settimane, l'Italia sembra aver smarrito la via dei test di massa. Inoltre oggi si registrano 17.575 guariti e 620, di nuovo in netto rialzo ai 347 di ieri ma meno dei 649 di martedì 5 gennaio. Un dato troppo elevato che incide anche sulla situazione del sistema sanitario nazionale: il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +22 ...

