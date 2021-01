Bollettino coronavirus Italia 8 gennaio Ministero Salute | tasso positività al 14 | 8%

SkyTG24 : ?? #Coronavirus I dati del bollettino del #7gennaio - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Il Brasile ha raggiunto il tragico traguardo delle 200mila vite spezzate dal nuovo coronavirus e, nonostante le attese per l'arrivo del vaccino nel Paese, epidemiologi e medici in prima linea non sono ...Questo perché cresce il numero dei guariti che diventano 25.432 (+74), mentre salgono a 646 (+3) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. Dal bollettino odierno - con i dati di Re ...