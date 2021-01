BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 GENNAIO/ Ministero Salute: +620 morti e 17.533 casi (Di venerdì 8 gennaio 2021) BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati all'8 GENNAIO 2021: +620 morti e 17.533 nuovi casi, il tasso di positività al 12,5% Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021), i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati all'82021:e 17.533 nuovi, il tasso di positività al 12,5%

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #8gennaio - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #ioseguoTgr - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 8 gennaio: 17.533 casi su 140.267 tamponi, 620 morti - lucarango88 : @MediasetTgcom24 ??Bollettino completo #Italia #coronavirus #8gennaio Casi +17.533(2.237.890 +0,79%) Guariti +17.57… - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: +984 nuovi positivi, meno di 10mila tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : BOLLETTINO CORONAVIRUS Covid oggi: bollettino coronavirus 8 gennaio. Dati sui contagi in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid Lazio, bollettino oggi 8 gennaio: 1.613 contagi e 45 morti. Calano casi, ricoveri e terapie intensive

Aggiornamento sul coronavirus nel Lazio e a Roma. Oggi su oltre 12 mila tamponi (+275) si registrano 1.613 casi positivi (-166), 45 i decessi (+2) e +1.636 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e ...

Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di venerdì 8 gennaio

Il bollettino di venerdì 8 gennaio sui dati del coronavirus in Lombardia: ecco i numeri su contagi, morti e guariti. Tutti i dati aggiornati ...

Aggiornamento sul coronavirus nel Lazio e a Roma. Oggi su oltre 12 mila tamponi (+275) si registrano 1.613 casi positivi (-166), 45 i decessi (+2) e +1.636 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e ...
Il bollettino di venerdì 8 gennaio sui dati del coronavirus in Lombardia: ecco i numeri su contagi, morti e guariti. Tutti i dati aggiornati ...