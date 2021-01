Bollettino Coronavirus dell’8 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In data 8l’incremento nazionale dei casi è +0,78% (ieri +0,81%) con 2.237.890 contagiati totali, 1.589.590 dimissioni/guarigioni (+17.575) e 77.911 deceduti (+625); 570.389 infezioni in corso (-666). Elaborati 140.267 tamponi totali (ieri 121.275); 17.533 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 12,49% (ieri 14,85% – target 2%); il numero dei casi testati e il valore del rapporto positivi/casi testati oggi non sono calcolabili per un errore sui dati della Regione Basilicata. Ricoverati con sintomi +22 (23.313); terapie intensive stabili (2.587) con 187 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.388; Emilia Romagna 2.026; Lombardia 1.963; Sicilia 1.842; Lazio 1.613; Puglia 1.349. In Lombardia curva +0,39% (ieri +0,57%) con 18.415 tamponi totali (ieri 20.331) e 6.411 casi testati (ieri 7.522); 1.963 positivi (target ...