Bollettino coronavirus 8 gennaio: sono 17.533 nuovi contagi, 620 decessi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 8 gennaio con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Il Bollettino del ministero della Salute di oggi 8 gennaio… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ildel ministero della Salute di oggi 8con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Ildel ministero della Salute di oggi 8… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto: dati #8gennaio - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #ioseguoTgr - Corriere : In Italia 22.211 casi e 462 morti, il tasso di positività balza al 14,1% - tempostretto : Un nuovo articolo: (Calabria. Coronavirus, ancora alto il numero dei contagi. Il bollettino) è stato pubblicato su:… - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 8 GENNAIO: 27 MORTI, 1349 CASI POSITIVI. 53922 CONTAGIATI - palermomaniait : Coronavirus in Italia, bollettino 8 gennaio 2021: 17.533 contagi e 620 morti - -