Bitcoin sfonda anche la soglia di 41mila dollari (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Non si arresta la corsa del Bitcoin, che negli ultimi due giorni ha ripreso il rally, arrivando a sfondare la soglia dei 41mila dollari. Al momento la criptovaluta, sul mercato CoinMarketCap vale 41.300 dollari e segna un rialzo dell’8,5% rispetto alla vigilia. La valuta elettronica ha toccato oggi un massimo di 41.779 dollari prima di attestarsi a questi livelli. La valutazione in euro è pari a 33.752 (+8,66%). Bitcoin ha registrato un rally di oltre il 400% nel 2020, ma il rally vero e proprio è scattato in autunno, a causa delle incertezze legate all’evoluzione della pandemiadi Covid-19. Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 gennaio 2021) (Teleborsa) – Non si arresta la corsa del, che negli ultimi due giorni ha ripreso il rally, arrivando are ladei. Al momento la criptovaluta, sul mercato CoinMarketCap vale 41.300e segna un rialzo dell’8,5% rispetto alla vigilia. La valuta elettronica ha toccato oggi un massimo di 41.779prima di attestarsi a questi livelli. La valutazione in euro è pari a 33.752 (+8,66%).ha registrato un rally di oltre il 400% nel 2020, ma il rally vero e proprio è scattato in autunno, a causa delle incertezze legate all’evoluzione della pandemiadi Covid-19.

tvbusiness24 : Il #Bitcoin è senza freni: ora sfonda i 41 mila dollari - pelias01 : RT @lauranaka: #Bitcoin da sogno oltre $40.000 anche 'grazie' a #Trump. In un mondo distopico, con fiducia in istituzioni e monete fiat KO,… - NataleFerrara : RT @zioromolo: IL #BITCOIN SFONDA I 40k DOLLARI su @sole24ore ?? Altra contributo grazie all'intervista di @VitoLops e questa volta in comp… - consulentesoldi : #Bitcoin sfonda al rialzo i 40.000 dollari! Attenzione perché da questi livelli potrebbero arrivare delle prese di… - YIXUANTU1 : RT @InfoBlogMarket: Bitcoin what’s affecting. ( #BTC ) $ ?. Nuovo record, e il mercato delle #criptovalute sfonda... -