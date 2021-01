Biden non vuole ricorrere al 25° Emendamento contro Trump (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente eletto Joe Biden, in un discorso alla nazione, ha condannato le violenze di Capitol Hill e ha affermato che ieri l’America ha assistito ad una vera e propria insurrezione. Inoltre ha sottolineato che al Campidoglio non c’erano manifestanti ma terroristi interni. Biden, nonostante le pressioni dei democratici, non vuole aprire una nuova procedura Leggi su periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente eletto Joe, in un discorso alla nazione, ha condannato le violenze di Capitol Hill e ha affermato che ieri l’America ha assistito ad una vera e propria insurrezione. Inoltre ha sottolineato che al Campidoglio non c’erano manifestanti ma terroristi interni., nonostante le pressioni dei democratici, nonaprire una nuova procedura

GiuseppeConteIT : Il Congresso americano ha certificato la vittoria elettorale di @JoeBiden. Non vediamo l’ora di lavorare assieme al… - RaiNews : 'Faccio appello a Trump: deve andare in tv e chiedere che questo assedio termini. Questa non è una protesta, è una… - ilpost : «Queste non sono proteste. Questa è un'insurrezione. È un attacco allo stato di diritto. È caos. Sono sinceramente… - SimoneLucchesi5 : @Andrea73778174 @RosannaRuscito Non dire nulla, o dire che biden è un'avversario politico . - ZilloAnto : @EnricoLetta parla letaa: tutte amiche del pervertito biden non ti conviene enrico, sei e rimani ridicolo -