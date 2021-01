Biden “grazia” Trump ma lui non ha intenzione di lasciare. Consulenti e ministri, fioccano dimissioni alla Casa Bianca (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente uscente americano Donald Trump "non ha intenzione di dimettersi, dopo le accuse di avere istigato una folla di suoi sostenitori di assaltare il Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì scorso: lo riferisce l'emittente CNN che cita tre consiglieri della Casa Bianca. "Nessuno", dei tre consiglieri, riferisce CNN, crede nelle possibilità di dimissioni. Uno di loro ha riferito che Trump "non pensa di aver fatto nulla di male". Intanto, Joe Biden getta acqua sul fuoco. Il presidente eletto degli Usa frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald Trump, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne alla Casa Bianca. Il neopresidente non vuole infatti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il presidente uscente americano Donald"non hadi dimettersi, dopo le accuse di avere istigato una folla di suoi sostenitori di assaltare il Campidoglio degli Stati Uniti mercoledì scorso: lo riferisce l'emittente CNN che cita tre consiglieri della. "Nessuno", dei tre consiglieri, riferisce CNN, crede nelle possibilità di. Uno di loro ha riferito che"non pensa di aver fatto nulla di male". Intanto, Joegetta acqua sul fuoco. Il presidente eletto degli Usa frena sul ricorso al 25esimo emendamento o all’impeachment nei confronti di Donald, a ormai soli 12 giorni dal passaggio di consegne. Il neopresidente non vuole infatti ...

