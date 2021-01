Biden | buona cosa che Trump non sarà a mio giuramento

(Di venerdì 8 gennaio 2021) WASHINGTON, JAN 8 - Joeha affermato che è "una" che Donaldnon partecipi al suo. "Non è idoneo a servire, è uno dei presidenti più incompetenti di sempre", ha ...

La decisione sulla messa in stato d'accusa del presidente Donald Trump spetta al Congresso degli Stati Uniti. Lo ha sottolineato il ...In un evento con la vice-presidentre eletta Kamala Harris a Wilmington nel Delaware: "Una delle poche cose su cui lui e io concordiamo è che sia una buona cosa che lui non si presenti".