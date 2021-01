Biathlon, Lukas Hofer: “Ho gestito bene la gara, peccato manchi sempre qualcosa per il podio. Ci riproverò nella pursuit” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Lukas Hofer è stato autore di un’ottima prova sulle nevi di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di Biathlon 2020-2021. L’altoatesino ha sfiorato il podio, giungendo quarto nella sprint maschile a 32?4 dal vincitore, ovvero il campione norvegese Johannes Boe che con questo successo ha posto la sua 50ma firma in carriera. Una gara dominata dalla Norvegia, come spesso è accaduto, con il secondo posto occupato da Tarjei Boe, fratello di Johannes, e il terzo di Sturla Holm Laegreid. Giudicando la prova di Lukas, c’è un po’ di rammarico per il bersaglio mancato nel poligono in piedi, in una gara nella quale ogni errore ha fatto la differenza: “peccato che si finisce sempre nel sandwich norvegese. ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)è stato autore di un’ottima prova sulle nevi di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di2020-2021. L’altoatesino ha sfiorato il, giungendo quartosprint maschile a 32?4 dal vincitore, ovvero il campione norvegese Johannes Boe che con questo successo ha posto la sua 50ma firma in carriera. Unadominata dalla Norvegia, come spesso è accaduto, con il secondo posto occupato da Tarjei Boe, fratello di Johannes, e il terzo di Sturla Holm Laegreid. Giudicando la prova di, c’è un po’ di rammarico per il bersaglio mancato nel poligono in piedi, in unaquale ogni errore ha fatto la differenza: “che si finiscenel sandwich norvegese. ...

