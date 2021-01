Biathlon: Hofer sfiora il podio. Vince Johannes Boe (Di sabato 9 gennaio 2021) Oberhof , 8 gennaio 2020 - Ancora una volta il Biathlon maschile è un affare di famiglia Boe : altra doppietta per i fratelli norvegesi in una giornata per certi versi storica. Principalmente perché ... Leggi su quotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Oberhof , 8 gennaio 2020 - Ancora una volta ilmaschile è un affare di famiglia Boe : altra doppietta per i fratelli norvegesi in una giornata per certi versi storica. Principalmente perché ...

OA_Sport : #biathlon Johannes Boe e Tirill Eckhoff due locomotive a Oberhof. Hofer salva l'onore dell'Italia in Germania nelle… - zazoomblog : Biathlon Lukas Hofer: “Ho gestito bene la gara peccato manchi sempre qualcosa per il podio. Ci riproverò nella purs… - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Oberhof in DIRETTA: vittoria numero 50 per Johannes Boe, un Hofer strappa lacrime è qua… - OA_Sport : #BIATHLON Lukas Hofer mastica un po' amaro per il quarto posto nella sprint a Oberhof, ma punta al podio nella purs… - Skitime_it : Nel giorno della 50^ di Bø a Oberhof, Hofer è splendido 4° -