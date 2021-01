Bersani | “Renzi? Non ho aggettivi per qualificare un’operazione del genere mentre abbiamo centinaia di morti di pandemia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “è un dato del paesaggio. Fa le cose che fece con Letta. Non è una novità”. Così Pier Luigi, parlamentare di Liberi e Uguali, ad Agorà (Rai3) sul comportamento del leader di Italia Viva Matteorispetto al governo Conte. “Io non ho– afferma l’ex leader Pd – perdel(sempre parlando deindr)didie migliaia di feriti gravi in economia. Non ho”.sottolinea: “Non è chesia Mandrake. Adesso noi possiamo chiedere a, e agli araldi e alle aralde di, ...