Beppe Alfano | il cronista ucciso dalla mafia 28 anni fa

Metropolitan Today ricorda l'omicidio di Beppe Alfano, l'8 gennaio 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto. Disposte nuove indagini sull'arma L'8 gennaio 1993 alle 22 circa, il cronista Beppe Alfano viene freddato da tre proiettili calibro 22, in bocca, mentre si trova alla guida della sua auto, una Renault 9 color amaranto, in via Marconi, nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Beppe Alfano, le inchieste su cosche e infiltrazioni mafiose insieme ad Antonio Mazza Insegnante di educazione tecnica con la passione per il giornalismo, aveva iniziato a collaborare con il quotidiano catanese La Sicilia. Ma anche con Radio Tele Mediterranea e Tele News, diretta da Antonio Mazza, altra vittima della mafia.

