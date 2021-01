Benvenuti nel secolo cinese, dove la resistenza si chiama filosofia (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Fine del secolo americano: 6 gennaio 2021”. Questo - per quelli di noi che saranno così fortunati da essere ancora in giro - potremo forse leggere tra qualche decennio nei libri di Storia. L’assalto a Capitol Hill e l’irruzione nel Congresso statunitense hanno tutti i crismi per diventare un momento simbolico, spartiacque. E gli eventi simbolici sono spesso tutt’altro che solo simboli, ma allo stesso tempo sono quasi sempre un momento di epifania di fenomeni ben più complessi; istantanee pur potenti di storie molto più lunghe e corrosive. È da ormai almeno due decenni che Stati Uniti e Cina concorrono per il posto di nazione leader del mondo. E se da decenni i primi possono contare su una posizione di potere economico, militare e culturale quasi ineguagliabile, la seconda ha dalla sua la forza del numero e la freschezza della nazione in crescita verticale. A questa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) “Fine delamericano: 6 gennaio 2021”. Questo - per quelli di noi che saranno così fortunati da essere ancora in giro - potremo forse leggere tra qualche decennio nei libri di Storia. L’assalto a Capitol Hill e l’irruzione nel Congresso statunitense hanno tutti i crismi per diventare un momento simbolico, spartiacque. E gli eventi simbolici sono spesso tutt’altro che solo simboli, ma allo stesso tempo sono quasi sempre un momento di epifania di fenomeni ben più complessi; istantanee pur potenti di storie molto più lunghe e corrosive. È da ormai almeno due decenni che Stati Uniti e Cina concorrono per il posto di nazione leader del mondo. E se da decenni i primi possono contare su una posizione di potere economico, militare e culturale quasi ineguagliabile, la seconda ha dalla sua la forza del numero e la freschezza della nazione in crescita verticale. A questa ...

