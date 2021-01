Benevento Atalanta, i convocati di Gasperini: sempre out Gomez (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Benevento-Atalanta Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha reso nota la lista dei convocati per la partita in trasferta in casa del Benevento. sempre fuori il Papu Gomez. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gian Pieroha diramato la lista deiperGian Piero, allenatore dell’, ha reso nota la lista deiper la partita in trasferta in casa delfuori il Papu. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

