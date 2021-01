Beckham nella bufera: ignora le restrizioni in Inghiterra per volare negli USA per il nuovo anno. Lui si difende: “Viaggio d’affari per l’Inter Miami” (Di venerdì 8 gennaio 2021) David Beckham è finito nel mirino dei tabloid inglesi per aver ignorato le restrizioni imposte dal primo ministro britannico, Boris Johnson, in merito all'impossibilità di lasciare l'Inghilterra. L'ex Spice Boy, come sottolineato dal Daily Mail, ha viaggiato con la sua famiglia negli Stati Uniti a bordo del proprio jet privato per raggiungere la casa di Miami.L'ex calciatore, Victoria Beckham e i loro 4 figli sono partiti in direzioni Miami nei giorni vicini al Capodanno per trascorrere le feste negli USA precisamente nella villa di famiglia di Nicola Peltz, moglie di Brooklyn.Beckham, secondo quanto riporta una fonte vicina all'ex nazionale inglese, sostiene che il Viaggio fosse ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 8 gennaio 2021) Davidè finito nel mirino dei tabloid inglesi per averto leimposte dal primo ministro britannico, Boris Johnson, in merito all'impossibilità di lasciare l'Inghilterra. L'ex Spice Boy, come sottolineato dal Daily Mail, ha viaggiato con la sua famigliaStati Uniti a bordo del proprio jet privato per raggiungere la casa di.L'ex calciatore, Victoriae i loro 4 figli sono partiti in direzioninei giorni vicini al Capodper trascorrere le festeUSA precisamentevilla di famiglia di Nicola Peltz, moglie di Brooklyn., secondo quanto riporta una fonte vicina all'ex nazionale inglese, sostiene che ilfosse ...

