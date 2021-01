BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 9 gennaio 2021

(Di venerdì 8 gennaio 2021)di: Dopo aver invitato Zoe (Kiara Barnes) a vivere per un po’ con lui e Vinny (Joe LoCicero) date le sue difficoltà, Thomas (Matthew Atkinson) è furioso per aver scoperto che Brooke (Katherine Kelly Lang) ha fatto redigere dei documenti per formalizzare un’adozione di Douglas (Henry Joseph Samiri) a favore di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle). Di fronte alle intenzioni di Brooke di far adottare Douglas a Hope e Liam, la ragazza è d’accordo mentre Liam appare più reticente. Thomas ha modo di riabbracciare Douglas. Foto JPI Studios: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Nelle puntate in onda dal 10 al 16 gennaio, Ridge si confiderà con Shauna in merito alla sua separazione con Brooke.Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 9 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, le Logan sono pronte a tutte per togliere Douglas a Thomas, ma Liam è preoccupato, c ...