Bayern | clamorosa rimonta subita dal Gladbach da 0-2 a 3-2 Domani può perdere la vetta

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Seconda sconfitta in stagione per ilMonaco, che nella 15^ giornata di Bundesliga cede per 3-2 in casa del Borussia Monchen. Sconfitta che ha del clamoroso dopo il doppio vantaggio dei bavaresi, aveva aperto le marcature un rigore di Lewandowski al 20? e un gol di Goretzka al 26?. Ci ha pensato Hofmann, con una doppietta, a rimettere la gara in equilibrio e mandare i suoi al riposo sul 2-2. Nella ripresa non arriva la reazione del, ma addirittura il gol partita per ilcon Neuhaus al 49?. Ilrimane inalla classifica con 33 punti, occhio però al Lipsia chepotrebbe superarlo battendo il Borussia Dortmund nel big match di giornata. Ilè al settimo posto a quota 24. Foto: Twitter ufficiale ...