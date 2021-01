Basket Eurolega: impresa Milano, vittoria a casa Real (Di sabato 9 gennaio 2021) Real Madrid-Milano 76-80 Splendida impresa esterna dell'AX che sbanca Madrid grazie a una superba prova collettiva. Break decisivo dei biancorossi nella ripresa con l'Olimpia che arriva anche a più 17. Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021)Madrid-76-80 Splendidaesterna dell'AX che sbanca Madrid grazie a una superba prova collettiva. Break decisivo dei biancorossi nella ripresa con l'Olimpia che arriva anche a più 17.

Diegosper : @IlPugilista @GiuSette7 @rossanafra se fanno la superlega faranno come l'eurolega di basket, penso. Quindi non abbiamo speranze - ColucciLc : RT @Gazzetta_it: #Eurolega Super #Olimpia #Milano fa l'impresa a Madrid: battuto il #Real - Gazzetta_it : #Eurolega Super #Olimpia #Milano fa l'impresa a Madrid: battuto il #Real - zazoomblog : LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 76-80 Eurolega basket in DIRETTA: colpo grosso dei meneghini! - #Madrid-Olimpia… - Moixus1970 : RT @sportface2016: #Euroleague 2020/2021: #RealMadridMilano 76-80: cronaca e tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega Basket, Messina rilancia: "Il Real è un modello. Ma come cresce la mia Milano..." La Gazzetta dello Sport EuroLeague - Olimpia, Messina "Continuiamo a giocare la nostra pallacanestro"

Intervista volante ai microfoni di Eurosport per il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina, dopo la vittoria in casa del Real Madrid che vale in stagione il 2-0 per l'Armani e la ...

Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano vince a Madrid dopo 16 anni

Impresa dell'Armani Exchange nel primo turno del girone di ritorno di Eurolega. Il Real Madrid cade in casa 80-76: il merito è di una grande difesa nella ...

Intervista volante ai microfoni di Eurosport per il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina, dopo la vittoria in casa del Real Madrid che vale in stagione il 2-0 per l'Armani e la ...Impresa dell'Armani Exchange nel primo turno del girone di ritorno di Eurolega. Il Real Madrid cade in casa 80-76: il merito è di una grande difesa nella ...