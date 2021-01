Basket, Eurolega 2020-2021: Milano espugna Madrid e torna al successo (Di venerdì 8 gennaio 2021) torna alla vittoria l’Olimpia in Europa e lo fa nientemeno che in casa del Real Madrid, con i milanesi che dominano il terzo quarto, poi rischiano la rimonta, ma resistono alla fine e, così, si impongono nell’ultimo match della diciottesima giornata di Eurolega. Parte con il piede giusto Milano, che nei primi minuti trova i punti dei suoi titolari e dà una prima scossa portandosi sull’8-4 a Madrid. Ma dopo quattro minuti di qualità i ragazzi di Messina iniziano ad abbassare le percentuali, soprattutto da due punti, mentre il Real Madrid inizia a trovare le triple con Tavares e Causeur che portano i padroni di casa avanti 14-11. L’Olimpia è ben presente a rimbalzo, ma continua a sbagliare troppi canestri facili e gli spagnoli allungano sul +5. A tempo quasi scaduto palla rubata dagli ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)alla vittoria l’Olimpia in Europa e lo fa nientemeno che in casa del Real, con i milanesi che dominano il terzo quarto, poi rischiano la rimonta, ma resistono alla fine e, così, si impongono nell’ultimo match della diciottesima giornata di. Parte con il piede giusto, che nei primi minuti trova i punti dei suoi titolari e dà una prima scossa portandosi sull’8-4 a. Ma dopo quattro minuti di qualità i ragazzi di Messina iniziano ad abbassare le percentuali, soprattutto da due punti, mentre il Realinizia a trovare le triple con Tavares e Causeur che portano i padroni di casa avanti 14-11. L’Olimpia è ben presente a rimbalzo, ma continua a sbagliare troppi canestri facili e gli spagnoli allungano sul +5. A tempo quasi scaduto palla rubata dagli ...

