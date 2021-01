Basket: Dominique Sutton a Reggio Emilia, ritorno in Italia per l’ex Trento e Brindisi (Di venerdì 8 gennaio 2021) ritorno in Serie A per Dominique Sutton. L’ala di Durham, North Carolina, firma infatti fino al termine della stagione con l’Unahotels Reggio Emilia, andando così a indossare la sua terza maglia Italiana dopo quelle di Trento e di Brindisi. Sutton, negli ultimi mesi, era finito all’Al-Ahli Manama, in Bahrein, dove aveva aiutato il suo club a vincere il titolo. Tante le sue esperienze in Europa (Grecia, Germania, Lituania, Francia e Spagna). Con la maglia di Trento ha raggiunto la semifinale di EuroCup nella stagione 2015-2016, prima di tornare in quella del 2017-2018, caratterizzata dalla finale scudetto da parte dell’Aquila Basket allora allenata da Maurizio Buscaglia. La stagione a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)in Serie A per. L’ala di Durham, North Carolina, firma infatti fino al termine della stagione con l’Unahotels, andando così a indossare la sua terza magliana dopo quelle die di, negli ultimi mesi, era finito all’Al-Ahli Manama, in Bahrein, dove aveva aiutato il suo club a vincere il titolo. Tante le sue esperienze in Europa (Grecia, Germania, Lituania, Francia e Spagna). Con la maglia diha raggiunto la semifinale di EuroCup nella stagione 2015-2016, prima di tornare in quella del 2017-2018, caratterizzata dalla finale scudetto da parte dell’Aquilaallora allenata da Maurizio Buscaglia. La stagione a ...

