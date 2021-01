Barbara d’Urso e il video che posta sui social scatena le polemiche Ecco cos’è successo

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 8 gennaio 2021)pare che non sia in grado di stare, almeno per un momento, al riparo dalle malelingue. L’inizio del nuovo anno, peraltro, conferma questa sua tendenza. Ancora una volta, infatti, gli utenti del Web non hanno potuto tacere riguardo a un post pubblicato dalla conduttrice. Forse ogni scusa è buona per criticare, ma, fatto sta, che al centro c’è spesso e volentieri proprio lei. Barbarella, in questi ultimi giorni, è ancora in vacanza e, per ammazzare il tempo prima dell’inizio delle trasmissioni, ha pensato di occupare bene il tempo, allenandosi e salvaguardando la linea. A tal fine, ha voluto fare partecipi i suoi 2 milioni di di follower tramite alcune foto sul suo profilo. Ma non solo, su Instagram ha anche inserito unironico realizzato grazie all’ausilio di un drone. La ...