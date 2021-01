Barbara D’Urso al mare pubblica una foto, i fans l’attaccano: bufera sulla conduttrice (Di venerdì 8 gennaio 2021) Attualmente in pausa natalizia con i suoi programmi Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze invernali in una misteriosa località fuori Milano città dove risiede e lavora. La conduttrice non… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Attualmente in pausa natalizia con i suoi programmisi sta godendo le vacanze invernali in una misteriosa località fuori Milano città dove risiede e lavora. Lanon… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fedelarover : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - paola1982_ : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - beppebergantin1 : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - fioreanatriello : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… - MartinaR67 : RT @Tremenoventi: Stasera da Barbara D’urso la verità su quello che è successo in America, ne parliamo con Daniele Interrante, il parrucchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero