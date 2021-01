Azzolina tira dritto: da lunedì in classe pure i licei. Ma continuano le manovre per bloccare la riapertura delle scuole (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le festività natalizie, sono riprese ieri le lezioni in presenza per 5 milioni di studenti e di bambini di materne, elementari e medie. è slittato invece all’11 gennaio il rientro degli studenti delle superiori, che ieri sono scesi in molte piazze italiane ma con intenti differenti. A Roma, con un sit in a Piazza Montecitorio in segno di protesta per la perenne incertezza che riguarda la riapertura delle scuole e per chiedere di posticipare il rientro in presenza a indire la protesta il coordinamento dei presidenti dei Consigli di istituto del Lazio: “Avremmo voluto che i trasporti fossero stati potenziati con autovetture dedicate a studenti. C’è la necessità di avere un monitoraggio preciso per i nostri studenti che possa garantire il tracciamento – ha spiegato la portavoce del coordinamento -. Chiediamo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Dopo le festività natalizie, sono riprese ieri le lezioni in presenza per 5 milioni di studenti e di bambini di materne, elementari e medie. è slittato invece all’11 gennaio il rientro degli studentisuperiori, che ieri sono scesi in molte piazze italiane ma con intenti differenti. A Roma, con un sit in a Piazza Montecitorio in segno di protesta per la perenne incertezza che riguarda lae per chiedere di posticipare il rientro in presenza a indire la protesta il coordinamento dei presidenti dei Consigli di istituto del Lazio: “Avremmo voluto che i trasporti fossero stati potenziati con autovetture dedicate a studenti. C’è la necessità di avere un monitoraggio preciso per i nostri studenti che possa garantire il tracciamento – ha spiegato la portavoce del coordinamento -. Chiediamo di ...

