Atletico Madrid, trovato il sostituto di Diego Costa: arriva Dembelè dal Lione (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’Atletico Madrid di Diego Simeone potrà contare sul talento di Moussa Dembelè, con il quale vi è un accordo con il Lione. La formula dell’imminente trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, come riportato recentemente dalla testata iberica ‘Marca’. L’attaccante francese ha impressionato agli ordini di Rudi Garcia, con 16 gol in Ligue 1 nel corso della stagione 2020/2021. Dembelè si prepara a un salto di qualità potenzialmente determinante per i risvolti della sua carriera: toccherà a Simeone gestirlo nel migliore dei modi. Le cifre ufficiali dell’intesa tra i due club non sono attualmente state divulgate. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’diSimeone potrà contare sul talento di Moussa, con il quale vi è un accordo con il. La formula dell’imminente trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, come riportato recentemente dalla testata iberica ‘Marca’. L’attaccante francese ha impressionato agli ordini di Rudi Garcia, con 16 gol in Ligue 1 nel corso della stagione 2020/2021.si prepara a un salto di qualità potenzialmente determinante per i risvolti della sua carriera: toccherà a Simeone gestirlo nel migliore dei modi. Le cifre ufficiali dell’intesa tra i due club non sono attualmente state divulgate. SportFace.

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Simeone abbraccia #Dembelè per il dopo #Costa - LucaNasir_33 : @gamechanger07_ @marco_rogerio_ Ricordiamoci contro l’Atletico Madrid all’andata stava per causare un rigore su Die… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #AtleticoMadrid: #Simeone: 'Felice all'Atletico, col club sempre in sintonia'. Il #Cholo scaccia le voci nate dopo l'el… - Sport_Mediaset : #AtleticoMadrid: #Simeone: 'Felice all'Atletico, col club sempre in sintonia'. Il #Cholo scaccia le voci nate dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Atletico Madrid, Simeone è in bilico Corriere dello Sport.it Zidane negativo al Covid, sarà in panchina a guidare il Real Madrid

Il tecnico transalpino, dopo che si era autoisolato per essere venuto in contatto con una persona positival al Covid, è risultato negativo ad un tampone effettuato nelle scorse ore. Ottime notizie per ...

Atletico Madrid, trovato il sostituto di Diego Costa: arriva Dembelè dal Lione

L'Atletico Madrid di Diego Simeone potrà contare sul talento di Moussa Dembelè, con il quale vi è un accordo con il Lione. La formula dell'imminente trasferimento sarebbe quella del prestito con dirit ...

Il tecnico transalpino, dopo che si era autoisolato per essere venuto in contatto con una persona positival al Covid, è risultato negativo ad un tampone effettuato nelle scorse ore. Ottime notizie per ...L'Atletico Madrid di Diego Simeone potrà contare sul talento di Moussa Dembelè, con il quale vi è un accordo con il Lione. La formula dell'imminente trasferimento sarebbe quella del prestito con dirit ...