Atletico Madrid-Athletic Bilbao | formazioni | quote | pronostici Simeone vuole dimenticare la Copa

Leggi su infobetting

(Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ successo nuovamente: come l’anno scorso, l’è clamorosamente caduto nei primi turni delladel Rey contro un rivale davvero modesto come i catalani del Cornellà. Il Cholo aveva optato per un undici con qualche alternativa ma sicuramente competitivo; la brutta serata di Joao Felix è stata probabilmente decisiva visto che Suarez e InfoBetting: Scommesse Sportive e