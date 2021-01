Atalanta, i convocati per la sfida al Benevento. Ancora fuori Gomez (Di venerdì 8 gennaio 2021) Attraverso i propri canali social, l’Atalanta ha reso noti i 23 calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la gara di Benevento. Ancora fuori Gomez, Pasalic, Piccini e Mojica. Ecco la lista dei convocati: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 gennaio 2021) Attraverso i propri canali social, l’ha reso noti i 23 calciatorida Gian Piero Gasperini per la gara di, Pasalic, Piccini e Mojica. Ecco la lista dei: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Maehle, Sutalo, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk.Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

