Atalanta, Gasperini: “Muriel in dubbio, il Benevento sta facendo molto bene” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita di sabato 8 gennaio in casa del benevento. Luis Muriel sarà fra i convocati ma probabilmente non… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tecnico dell’Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la partita di sabato 8 gennaio in casa del. Luissarà fra i convocati ma probabilmente non… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

LAROMA24 : Atalanta, Gasperini: 'Anche la Roma esprime un ottimo calcio' #AsRoma - AnsaLombardia : Atalanta, Gasperini: 'Inzaghi ha il calcio in testa'. Tecnico nerazzurri: 'Passione incredibile,è ripartito dal bas… - _SiGonfiaLaRete : #Atalanta, #Gasperini: “Il Benevento sta facendo bene. Turnover? Con cinque cambi lo fai in partita” - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Gara difficile contro il Benevento, neopromossa ma che vince tanto' - - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Inzaghi ha il calcio in testa' -