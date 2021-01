Assalto al Congresso Usa: per me ora Trump va rimosso e processato (Di venerdì 8 gennaio 2021) La cosa peggiore che si possa fare di fronte ai tragici e inquietanti avvenimenti di Washington è sottovalutare la portata dell’accaduto parlando, come qualcuno si ostina a fare di “farsa”, “pagliacciata” o simili. A parte taluni aspetti indubbiamente folkloristici, tipo il giovinotto cornuto e impiastricciato coi colori di guerra, e invece meno tali, come i quattro morti che si sono avuti nel corso delle sparatorie all’interno del Campidoglio, ci troviamo con ogni evidenza di fronte a un gravissimo sintomo di crisi di una democrazia di antica tradizione, la prima, in tempi moderni, dell’emisfero occidentale e forse del pianeta intero. Gravissime sono le responsabilità di Donald Trump. Ma Trump costituisce a sua volta il sintomo di una crisi profonda, come ho già avuto occasione di scrivere innumerevoli volte su questo blog. La crisi del ruolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) La cosa peggiore che si possa fare di fronte ai tragici e inquietanti avvenimenti di Washington è sottovalutare la portata dell’accaduto parlando, come qualcuno si ostina a fare di “farsa”, “pagliacciata” o simili. A parte taluni aspetti indubbiamente folkloristici, tipo il giovinotto cornuto e impiastricciato coi colori di guerra, e invece meno tali, come i quattro morti che si sono avuti nel corso delle sparatorie all’interno del Campidoglio, ci troviamo con ogni evidenza di fronte a un gravissimo sintomo di crisi di una democrazia di antica tradizione, la prima, in tempi moderni, dell’emisfero occidentale e forse del pianeta intero. Gravissime sono le responsabilità di Donald. Macostituisce a sua volta il sintomo di una crisi profonda, come ho già avuto occasione di scrivere innumerevoli volte su questo blog. La crisi del ruolo ...

