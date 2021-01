Assalto al Congresso Usa | morto poliziotto ferito durante le violenze | il bilancio delle vittime sale a 5

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 gennaio 2021)alUsa:, è la quinta vittima Èill’alUsa avvenuto il 6 gennaio scorso: si tratta della quinta vittima legata all’assedio a Capitol Hill (qui le foto e i video dell’attacco) da parte dei sostenitori di Donald Trump. A confermare il decesso dell’agente è stata la polizia del Campidoglio in una nota: Brian D. Sicknick, questo il nome della vittima, era rimasto“mentre si scontrava fisicamente con i manifestanti”. Tornato nel suo ufficio, aveva avuto “un collasso” ed era stato trasportato in ospedale dove per circa 24 ore ha lottato tra la vita e la morte fino al tragico epilogo. Gli altri ...