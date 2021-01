Assalto al Congresso | non saranno gli untorelli trumpiani a spiantare l' America

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il 17 giugno del 2003, su invito della Commissione Affari Internazionali della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, mi recai a Washington per testimoniare sul tema “The future of Transatlantic Relations: a view from Europe”. Con me c’erano il futuro ministro degli Esteri polacco Radek Sikorski, un collega francese, uno studioso tedesco e il nostro compito era tosto, presentare strategie e valori europei ad un’che aveva alle spalle l’invasione dell’Iraq, con l’Atlantico mai così ostile. In Francia devastavano i McDonald’s in odio al presidente George W. Bush, considerato un criminale di guerra, in Italia, in primavera, i balconi di ogni casa s’erano decorati con la bandiera della pace, destra e sinistra europee unite, dal francese Chirac ai tardi intellettuali marxisti, contro gli “yankee guerrafondai”. Inplotoni di estremisti ...