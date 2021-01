Assalto a Campidoglio, arrestato uomo visto su scrivania Pelosi (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'uomo fotografato seduto alla scrivania del presidente della Camera Usa Nancy Pelosi è stato arrestato e accusato di tre reati federali compreso il furto di proprietà pubblica: lo hanno detto oggi funzionari federali citati dalla CNN. I funzionari federali hanno detto che Richard Barnett dell'Arkansas è stato arrestato venerdì mattina a Little Rock. "Barnett è stato accusato di entrare e rimanere consapevolmente in un terreno edificabile limitato senza autorità, ingresso violento e comportamento disordinato nei terreni del Campidoglio e furto di proprietà pubblica", hanno detto i funzionari.Anche un residente dell'Alabama è stato accusato in relazione alla bomba a tubo trovata sul lato sud dell'edificio del Campidoglio, 11 bottiglie molotov e un'arma in stile militare ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) L'fotografato seduto alladel presidente della Camera Usa Nancyè statoe accusato di tre reati federali compreso il furto di proprietà pubblica: lo hanno detto oggi funzionari federali citati dalla CNN. I funzionari federali hanno detto che Richard Barnett dell'Arkansas è statovenerdì mattina a Little Rock. "Barnett è stato accusato di entrare e rimanere consapevolmente in un terreno edificabile limitato senza autorità, ingresso violento e comportamento disordinato nei terreni dele furto di proprietà pubblica", hanno detto i funzionari.Anche un residente dell'Alabama è stato accusato in relazione alla bomba a tubo trovata sul lato sud dell'edificio del, 11 bottiglie molotov e un'arma in stile militare ...

disinformatico : Per quelli che 'ma l'assalto al Campidoglio non era prevedibile'. - MediasetTgcom24 : Ashli Babbitt, la donna morta nell'assalto al Campidoglio era una veterana dell'aeronautica - Antonio98854326 : in America all'assalto al Campidoglio: in Italia all'assalto hai soldi Europei . - diana1rosy : Incontra il dottor Tammy Towers Parry un medico di famiglia a Seattle, WA, 'Abbiamo appena preso d'assalto il Campi… - _fiorucci : RT @Daniela_Liotti: L'ASSALTO AL CAMPIDOGLIO,UNA STRATEGIA PER SCREDITARE TRUMP-Fulvio Gr. -