Asl di Modena | scandalo vaccino Covid | somministrato a parenti e amici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021)e non al personale sanitario. È quanto scoperto all‘Asl didopo le foto postate online da un volontario per la vaccinazione. Un errore grave che ha comportato l’apertura di un’inchiesta da parte della stessa Asl e dei Carabinieri per individuare tutte le persone coinvolte ed accertare eventuali reati penali. Dosi die figli degli operatori sanitari “Errore grave”. Queste le parole con cui la Asl diha definito il grave accaduto all’interno della sua struttura. Il fatto è venuta alla luce quando un operatore sanitario volontario ha postato alcune foto delle figlie durante la vaccinazione su facebook.destinato in realtà a personale sanitario mentre ...