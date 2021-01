Ashli Babbit come Carlo Giuliani Ma la sinistra ha già dimenticato il ragazzo con l’estintore? video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Il poliziotto è al riparo in una rientranza, appostato. Tiene la pistola con due mani, esita, aspetta il momento giusto, poi esce più allo scoperto e spara un colpo secco, ben assestato: pernon c’è più nulla da fare. Nuovi dettagli emergono sulla morte della prima vittima dell’assalto a Capitol Hill grazie a un altroche sta facendo il giro dei social. Nel primo si vedeva solo quello che era accaduto dopo: i disperati tentativi di salvare la donna. In questo si vedeè stata uccisa. E non rimane spazio per i dubbi sul fatto che quella morte non sia stata accidentale. Tra i molti che hanno rilanciato ilci sono anche l’eurodeputato di FdI,Fidanza, e il giornalista Mario Adinolfi. Entrambi – e non sono i soli – accostano la morte di ...