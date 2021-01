Arpaia | bimbo di 8 anni investito da un’auto | ricoverato al San Pio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Paura nel pomeriggio di ieri nel comune di. Undi 8è statoin via Roma dal conducente di una Fiat Punto. Ilstava attraversando la strada per raggiungere il marciapiede opposto dove lo stava aspettando il papa’. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato comunquepresso l’Ospedale San Pio di Benevento. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 e i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.