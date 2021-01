Arezzo The Night Life, boom di iscritti alla pagina facebook che fa Amarcord locali (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono oltre 5300 gli iscritti e ogni giorno aumentano i seguaci della pagina Arezzo the Night Life Ottanta, Novanta Duemila. Sì perché se le discoteche continuano a restare chiuse, la voglia di ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono oltre 5300 glie ogni giorno aumentano i seguaci dellatheOttanta, Novanta Duemila. Sì perché se le discoteche continuano a restare chiuse, la voglia di ...

RobertaSotgiu : Digging into the archives... Day 16 Sergio Carnevale Presentazione de “L’Estate che non passerà” di Tiziana Frosal… - JamesJava : RT @7LoxRok: “The devil is not as black as he is painted.” ? Dante Alighieri, The Divine Comedy Macabre art collage from; Esorcismo dei Dem… -

Ultime Notizie dalla rete : Arezzo The Calciomercato Pescara: Ventola all'Arezzo, cessione a titolo definitivo Rete8 Arezzo The Night Life, boom di iscritti alla pagina facebook che fa Amarcord locali

Ogni giorno foto e contributi per ricordare i tempi d'oro delle discoteche aretine proprio quando i locali sono costretti allo stop ...

Coronavirus, Arezzo: netto aumento di casi nella prima settimana 2021, vaccinazione in corso, attesa per la zona della Toscana

La prima settimana del 2021 ad Arezzo e provincia ha fatto registrare un netto aumento di casi . Una media di 44,2 al giorno contro la media ...

Ogni giorno foto e contributi per ricordare i tempi d'oro delle discoteche aretine proprio quando i locali sono costretti allo stop ...La prima settimana del 2021 ad Arezzo e provincia ha fatto registrare un netto aumento di casi . Una media di 44,2 al giorno contro la media ...