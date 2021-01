Anticipazioni UN POSTO AL SOLE di Martedì 12 Gennaio 2021 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Anticipazioni UPAS della puntata del 12 Gennaio 2021Episodio numero 5.607 La nuova rivelazione di Leonardo (Erik Tonelli) sulla morte di Tommaso (Michele Cesari) cambierà l’atteggiamento di Filippo (Michelangelo Tommaso) nei suoi confronti? Clara (Imma Pirone) mette Alberto (Maurizio Aiello) davanti a un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa dovrà dimenticare lei e suo figlio. La convivenza tra Vittorio (Amato D’Auria) e Cerruti (Cosimo Alberti) si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Un POSTO al SOLE è una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 gennaio 2021)UPAS della puntata del 12Episodio numero 5.607 La nuova rivelazione di Leonardo (Erik Tonelli) sulla morte di Tommaso (Michele Cesari) cambierà l’atteggiamento di Filippo (Michelangelo Tommaso) nei suoi confronti? Clara (Imma Pirone) mette Alberto (Maurizio Aiello) davanti a un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa dovrà dimenticare lei e suo figlio. La convivenza tra Vittorio (Amato D’Auria) e Cerruti (Cosimo Alberti) si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Unalè una produzione Rai Fiction – Fremantlemedia e Centro di Produzione Rai di Napoli. Un programma ideato da Wayne Doyle, G. Ventriglia e A. Bowen. Scritto da Paolo Terracciano, Sara Rescigno, Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Athos Zontini. Produttore creativo FremantleMedia Fabio ...

