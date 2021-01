Anticipazioni Beautiful di sabato 16 gennaio 2021 | svelato il piano di Hope

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Thomas chiamerà, ma lei non attenderà molto tempo prima di chiudere la telefonata. Una volta terminata, durante la puntata didi16, vedremo che la Logan apparirà convinta del fatto che il Forrester sia ancora innamorato di lei e, questo, potrà usarlo contro di lui per riavere il bambino.riferirà il tutto alla madre, ma lei potrà esserne al corrente solo a una condizione. Di cosa si tratterà? Anteprima puntatarivela il suoa Brooke Durante la puntata divedremo che Thomas, una volta rimasto da solo e immerso nei ricordi, deciderà di chiamare. La Logan non ci metterà molto a congedarsi da lui e apparirà convinta di una cosa: ...