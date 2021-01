“Annullato il funerale di Solange” La procura sequestra la salma | cosa è successo a 24 ore dalla morte del sensitivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 gennaio 2021) È morto all’età di 68 anni,, all’anagrafe Paolo Bucinelli,e volto dello schermo tra gli anni Novanta e gli inizi del Duemila. A trovare il corpo sul divano, nella sua abitazione a Collesalvetti, in provincia di Livorno, sono stati i vigili del fuoco allertati da amici e parenti che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lui.inizia la sua carriera negli anni ’80 comee incide alcuni 45 giri come cantante, tra i quali ‘Ma che bandiera è questa qua’ e ‘Palline colorate’. Negli anni Novanta diventa famoso in televisione grazie ai programmi ‘La sai l’ultima?’, ‘Casa per casa’ (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e ‘Buona Domenica’. Agli inizi degli anni Duemila entra nel cast de ‘La fattoria’, il reality show condotto da Daria Bignardi e pubblica il libro ‘Io, ...