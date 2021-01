Andrea Zenga parla del padre: ecco perché non vuole incontrarlo al Gf Vip (Di venerdì 8 gennaio 2021) Andrea Zenga al Grande Fratello Vip ha parlato del suo rapporto assente con il padre, ha spiegato perché non vuole incontrarlo nella casa Andrea Zenga è tornato a parlare del suo rapporto con il padre Walter Zenga ieri al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da anni i due non si frequentano, non hanno alcun rapporto, ne ha parlato Signorini nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì sera. Durante una chiacchierata con Mario, Zelletta e Pierpaolo il gieffino ha detto che accetterebbe di incontrare il padre, non vuole però che ciò accada al Grande Fratello ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip hato del suo rapporto assente con il, ha spiegatononnella casaè tornato are del suo rapporto con ilWalterieri al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da anni i due non si frequentano, non hanno alcun rapporto, ne hato Signorini nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì sera. Durante una chiacchierata con Mario, Zelletta e Pierpaolo il gieffino ha detto che accetterebbe di incontrare il, nonperò che ciò accada al Grande Fratello ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga Andrea Zenga, papà Walter e quel rapporto «burrascoso» padre figlio Vanity Fair Italia Andrea Zenga: 'Non mi manca un padre, i genitori sono chi ti cresce’

Andrea Zenga non ha sostanzialmente rapporti con il padre Walter. Il ragazzo, attualmente nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, lo ha raccontato negli ultimi giorni ai coinquilini. Due di questi però, ...

Pretelli e Zelletta spingono Zenga a cambiare idea: “E’ così per natura”

Nell'ultima puntata del Gf Vip, Zenga, ha parlato della sua situazione familiare prendendo una decisione definitiva. I suoi amici cercano di farlo ragionare ...

